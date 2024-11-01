El Yunque, Israel y el negocio del odio que está rompiendo España  

Estamos en abril de 2026 y el tablero político internacional ha saltado por los aires. En esta conversación, el analista Miquel Ramos disecciona las grietas de una ultraderecha que, tras la caída de referentes como Viktor Orbán, enfrenta su propia tormenta interna en España. Exploramos la influencia real de sociedades secretas como El Yunque, su capacidad para infiltrarse en las instituciones y cómo el activismo digital y callejero ha desplazado a las viejas élites religiosas para imponer una agenda de retroceso en derechos civiles.