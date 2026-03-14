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YPF y el motivo tras el mono de Milei: la petrolera que Argentina expropió a Repsol
El Gobierno de Kirchner pagó 5.000 millones a la española, por una empresa que entonces facturaba más de 13.000 al año
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#2
estemenda
Repsol se quedó con YPF entre 1999 y 2012.
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#1
salcan
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El patriota que recibe a su ídolo que viene vestido con el mono de la compañía que expropiaron a una empresa de España.
Patriota de pulserita! Abascal, si tiene lo que tiene que tener se debería haber puesto la camiseta de Inglaterra, para devolverle la jugada
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Patriota de pulserita! Abascal, si tiene lo que tiene que tener se debería haber puesto la camiseta de Inglaterra, para devolverle la jugada