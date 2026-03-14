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YPF y el motivo tras el mono de Milei: la petrolera que Argentina expropió a Repsol

El Gobierno de Kirchner pagó 5.000 millones a la española, por una empresa que entonces facturaba más de 13.000 al año

| etiquetas: ypf , abascal , milei , repsol
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2 comentarios
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estemenda #2 estemenda
Repsol se quedó con YPF entre 1999 y 2012.
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#1 salcan *
El patriota que recibe a su ídolo que viene vestido con el mono de la compañía que expropiaron a una empresa de España.

Patriota de pulserita! Abascal, si tiene lo que tiene que tener se debería haber puesto la camiseta de Inglaterra, para devolverle la jugada
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menéame