Yobana Carril: Pregunte a la jueza si era normal que el que tenia todas las lesiones acabase condenado

Minuto 6:00 Sustituyendo a una compañera me toco defender a un acusado de maltratar a su mujer y a su hijo. Me encontré con el acusado de 72 años con la camisa llena de sangre. Su hijo tenia 45 años de edad y su mujer unos 10 años menos. Al acabar este hombre condenado, fuera de su casa y con orden de alejamiento, pregunte al jueza si era normal. Me respondio: No me parece justo. Las leyes son las que son y no me la voy a jugar, mejor vayase a su casa y dejemos las cosas como estan.