Xi bromea sobre espiar en un teléfono chino de regalo para el presidente Lee de Corea del Sur (Inglés)

Xi Jinping bromeó sobre espiar al presidente de Corea del Sur mientras le regalaba un par de teléfonos inteligentes, diciéndole que "verificara si hay una puerta trasera" en una rara broma del líder chino que fue noticia en Seúl. El alegre intercambio tuvo lugar el sábado en la ciudad de Gyeongju, cuando Xi y el presidente Lee Jae Myung se presentaron regalos al margen de una cumbre de la APEC, marcando la primera visita de Xi a Corea del Sur en más de una década.