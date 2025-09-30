WWF denuncia que La Rioja permite cazar lobos y llevarse su cabeza como trofeo por 1.298 euros

La Rioja “es la primera región donde vuelve a convertirse en un trofeo de caza, permitiendo su muerte por deporte”, denuncia WWF. Esto significa “abrir la puerta a la caza sin límites del lobo, porque ya que no existe ni siquiera un máximo claramente definido y no se tienen en cuenta los datos científicos actualizados sobre el estado de conservación de la especie”,
