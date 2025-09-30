edición general
WWF denuncia que La Rioja permite cazar lobos y llevarse su cabeza como trofeo por 1.298 euros

La Rioja “es la primera región donde vuelve a convertirse en un trofeo de caza, permitiendo su muerte por deporte”, denuncia WWF. Esto significa “abrir la puerta a la caza sin límites del lobo, porque ya que no existe ni siquiera un máximo claramente definido y no se tienen en cuenta los datos científicos actualizados sobre el estado de conservación de la especie”,

Lamentable la gestión del lobo, donde los políticos convierten en votos los trofeos y que camina a intento de extinción de la especie como con la Juntas de Extinción de Alimañas, aquella vez no pudieron con el, pero hoy en día con los adelantos cinegéticos para abatir dudo que eso no ocurra. Se debe gestionar sus poblaciones de otra manera, sobre todo en zonas de muchos daños a cabaña ganadera, pero con datos reales y criterios pensados y contrastados con todos los afectados. Ideas y alternativas las hay
loboiberico.com/ascel/
#0 El enlace no me funciona.
#2 Pues no sé... El enlace a mí me va correctamente:

elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-09-30/wwf-denuncia-que-la-rioja  media
