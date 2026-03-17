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‘Windtail’ y ‘Winx’ ya corren por Aragón: la suelta de dos linces abre la puerta del valle del Ebro a la especie

‘Windtail’ y ‘Winx’ ya corren por Aragón: la suelta de dos linces abre la puerta del valle del Ebro a la especie

Los linces ibéricos Windtail y Winx nacieron en 2025 en cautividad y esta mañana han sido liberados en Aragón. Son la primera pareja de esta emblemática especie que vuelve a la estepa zaragozana desde que desapareció de la región en la segunda mitad del siglo XX. Con su llegada, se abre una nueva etapa para la recuperación del lince (Lynx pardinus) en un área con grandes posibilidades para que la especie se expanda por el valle del Ebro y el Sistema Ibérico. A lo largo de este año, se liberarán otras tres parejas en la misma zona...

| etiquetas: aragón , lince ibérico , reintroducción
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4 comentarios
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Bapho #3 Bapho
Que gran noticia!
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Kyoko #4 Kyoko
Curiosamente dos han llegado a Cataluña solitos, des de Andalucia/Extremadura/Portugal
www.3cat.cat/3catinfo/la-imatge-dun-linx-iberic-a-catalunya-el-segon-q
Uno lo capturaron porque estaba en una zona muy densamente poblada (con gran peligro de atropello), otro era una zona natural y lo dejaron. Los ejemplares solitarios llegan primero, solo despues llegan parejas. La otra opción es darles una ayudita como aqui soltando directamente una pareja.
Pasó lo mismo con los lobos, primero aparecieron machos solos hasta que se ha detectado pareja con camada
www.elperiodico.cat/ca/societat/20251106/llop-reprodueix-per-primer-co
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zelfspot #2 zelfspot
Pensaba que hablaba de dos programas de windows
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menéame