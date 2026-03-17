‘Windtail’ y ‘Winx’ ya corren por Aragón: la suelta de dos linces abre la puerta del valle del Ebro a la especie

Los linces ibéricos Windtail y Winx nacieron en 2025 en cautividad y esta mañana han sido liberados en Aragón. Son la primera pareja de esta emblemática especie que vuelve a la estepa zaragozana desde que desapareció de la región en la segunda mitad del siglo XX. Con su llegada, se abre una nueva etapa para la recuperación del lince (Lynx pardinus) en un área con grandes posibilidades para que la especie se expanda por el valle del Ebro y el Sistema Ibérico. A lo largo de este año, se liberarán otras tres parejas en la misma zona...