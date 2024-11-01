Wimpy vs McDonald's: La batalla de las hamburguesas [Eng]

Cuando la hamburguesa llegó a las mesas del primer Wimpy Bar en 1954, marcó una nueva era de modernidad, conexión global y comodidad para una Gran Bretaña que se reconstruía tras la austeridad de la Segunda Guerra Mundial. Pero más tarde se vio en el centro de una guerra cultural contra estos mismos ideales. «Llegan los McDonald's», declaró el Reading Post en marzo de 1983, mientras el competidor de Wimpy ganaba terreno en las calles comerciales británicas. «Parece que la batalla de las hamburguesas está a punto de estallar