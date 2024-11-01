Willy Sluiter: Elegancia y realismo en el arte holandés de principios del siglo XX [Eng]  

Willy Sluiter (1873–1949) fue un pintor y artista gráfico holandés notablemente versátil, celebrado por su capacidad para capturar la elegancia y la energía de la vida de principios del siglo XX. Nacido en una familia adinerada, Sluiter desarrolló una gran sensibilidad para los matices sociales de su época. Se hizo famoso por sus vibrantes representaciones de la alta sociedad, a menudo retratando figuras de moda en balnearios como Scheveningen o en los bulliciosos salones de La Haya y Róterdam. Lo que distingue a Sluiter es su fluida transición