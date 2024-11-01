‘Watchmen’: nunca cedas, ni siquiera ante el armagedón

En 2007, Zack Snyder dirigió 300, una adaptación del cómic de Frank Miller. La película —y antes el cómic— despertó sentimientos encontrados entre el público, no ya por su acabado formal, muy fiel a la obra de Miller, sino por las lecturas políticas que se desprendían de ella. 300 permite interpretaciones que la adscriben a espectros políticos totalmente opuestos, y cada cual decidió llevar el agua a su molino.