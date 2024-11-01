Vox se burla de la campaña "pueril" del PP con el 'Me gusta la fruta': "Sánchez tiene que estar temblando"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ridiculizado este martes la campaña "pueril e infantil" del PP contra el presidente Pedro Sánchez y el 'Me gusta la fruta' que acuñó Isabel Díaz Ayuso y que ahora ha hecho suyo Alberto Núñez Feijóo en un video en redes sociales.