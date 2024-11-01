edición general
7 meneos
23 clics
Vox se burla de la campaña "pueril" del PP con el 'Me gusta la fruta': "Sánchez tiene que estar temblando"

Vox se burla de la campaña "pueril" del PP con el 'Me gusta la fruta': "Sánchez tiene que estar temblando"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ridiculizado este martes la campaña "pueril e infantil" del PP contra el presidente Pedro Sánchez y el 'Me gusta la fruta' que acuñó Isabel Díaz Ayuso y que ahora ha hecho suyo Alberto Núñez Feijóo en un video en redes sociales.

| etiquetas: vox , pp , me gusta la fruta:
7 0 0 K 85 actualidad
7 comentarios
7 0 0 K 85 actualidad
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Útil es.

Sirve para polarizar, dar alas a gilipollas y demostrar que el principal partido de la oposición no tiene ni el respeto institucional, ni la clase y saber estar necesaria para ocupar la presidencia del gobierno.
3 K 53
EvilPreacher #6 EvilPreacher
#1 Como señalaba Pedro Sánchez hace poco, el término «polarizar» exige un mínimo de simetría, esto más que polarizar lo que pretende es fanatizar, hacer más extremistas a los extremistas.
2 K 40
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Aún no he visto ninguna propuesta de la derecha para mejorar España.

Quieren derrocar al gobierno simplemente con odio y mentiras.
3 K 51
mariKarmo #5 mariKarmo
#3 Pero tú te has creído que esta gente tiene propuestas de algo? Solo saben decir "vete tu que me ponga yo". Y sus votantes lo compran aplaudiendo con las orejas.

Luego vienen los: vaya!! pues no me han subido la pensión!! pues no me han subido el SMI!
2 K 48
#7 xuanra2002
#3 si. Derrogar el sanchismo, es decir, bajar el SMI y subir la jornada laboral si llega a bajar a las 40 horas.
Lo llevan diciendo desde que perdieron las elecciones.
0 K 6
mariKarmo #4 mariKarmo
Es un buen detectómetro de imbéciles.
0 K 17
fareway #2 fareway
Noto cierto escozor por parte de VOX... les jode que otro les quite el trono de ser "los malotes" de la clase... pelea de gallos fachas.
0 K 12

menéame