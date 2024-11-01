Vox se burla de la campaña "pueril" del PP con el 'Me gusta la fruta': "Sánchez tiene que estar temblando"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ridiculizado este martes la campaña "pueril e infantil" del PP contra el presidente Pedro Sánchez y el 'Me gusta la fruta' que acuñó Isabel Díaz Ayuso y que ahora ha hecho suyo Alberto Núñez Feijóo en un video en redes sociales.
| etiquetas: vox , pp , me gusta la fruta:
Sirve para polarizar, dar alas a gilipollas y demostrar que el principal partido de la oposición no tiene ni el respeto institucional, ni la clase y saber estar necesaria para ocupar la presidencia del gobierno.
Quieren derrocar al gobierno simplemente con odio y mentiras.
Luego vienen los: vaya!! pues no me han subido la pensión!! pues no me han subido el SMI!
Lo llevan diciendo desde que perdieron las elecciones.