más visitadas
4656
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
4462
clics
Choque de dos buques de la Armada China intentando expulsar a un buque de la Armada filipina
3475
clics
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
4771
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3492
clics
"Las apariencias engañan" | Leonardo A (antes Leonardo Dantés) | TEDxCadizUniversity
más votadas
671
Madrid abre becas de FP solo para academias privadas y con rentas de hasta 144.000 euros
399
"Los sionistas no son bienvenidos". Protestas en toda Grecia contra los turistas israelíes (Eng)
554
Subí un vídeo denunciando la ludopatía online: Youtube me lo eliminó
510
Se está formando un grupo de países tras la decisión de España: los que le están cerrando la puerta al F-35 de EEUU
447
La UE quiere escanear tus mensajes privados y fotos
Un voluntario muerto cuando luchaba contra el incendio que arrasa el sur de León llegado de Zamora
El hombre apareció con una desbrozadora en medio del campo, como alertó una llamada a las 19.17 horas al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León
etiquetas
incendio
castilla y león
león
voluntarios
compartir
sotillo
Que la gente quiera defender donde vive me parece lo más lógico, lo desastroso es que esto lleva pasando en Castilla León desde hace décadas y cuando termine la campaña volverán a despedir a los bomberos y el próximo año más de lo mismo, la putada es que llegarán las elecciones y manda más los toros, la religión y ser facha que pensar con la cabeza
Es un desastre lo que está sucediendo ahora mismo en todo el país en cuanto a incendios forestales, se está poniendo de manifiesto la desfachatez política y el abandono y la profunda precariedad que sufre el sector, da muchísima pena ver como arde el país sin poder hacer absolutamente nada
#3
En un incendio de grandes dimensiones, la prioridad es salvar vidas, vidas que al final se verán rotas, pero por desgracia es así, primero el ser humano y luego lo material
En un incendio de grandes dimensiones, al igual que en cualquier tipo de catástrofe extrema, llega un momento en que los voluntarios deben dejar paso a los profesionales, de lo contrario pueden obstaculizar su trabajo y poner en riesgo sus vidas y la suya propia, ese es el melón que nadie se atreve a abrir pero que es la pura realidad.
Que la tierra le sea leve
estoy por la zona y si no es por los voluntarios habría varios pueblos quemados enteros.
No hay efectivos para todos los frentes abiertos.
Una lástima lo de este hombre.
Cuando como decía una afectada de las Médulas que se le quemaba todo lo que tenía y nadie venía en su ayuda tiene que ser desesperante
