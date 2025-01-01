edición general
Un voluntario muerto cuando luchaba contra el incendio que arrasa el sur de León llegado de Zamora

Un voluntario muerto cuando luchaba contra el incendio que arrasa el sur de León llegado de Zamora

El hombre apareció con una desbrozadora en medio del campo, como alertó una llamada a las 19.17 horas al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León

sotillo #5 sotillo
#2 Que la gente quiera defender donde vive me parece lo más lógico, lo desastroso es que esto lleva pasando en Castilla León desde hace décadas y cuando termine la campaña volverán a despedir a los bomberos y el próximo año más de lo mismo, la putada es que llegarán las elecciones y manda más los toros, la religión y ser facha que pensar con la cabeza
efectogamonal #4 efectogamonal
#2 Es un desastre lo que está sucediendo ahora mismo en todo el país en cuanto a incendios forestales, se está poniendo de manifiesto la desfachatez política y el abandono y la profunda precariedad que sufre el sector, da muchísima pena ver como arde el país sin poder hacer absolutamente nada {0x1f525}
efectogamonal #6 efectogamonal *
#3 En un incendio de grandes dimensiones, la prioridad es salvar vidas, vidas que al final se verán rotas, pero por desgracia es así, primero el ser humano y luego lo material {0x1f525}
efectogamonal #1 efectogamonal
En un incendio de grandes dimensiones, al igual que en cualquier tipo de catástrofe extrema, llega un momento en que los voluntarios deben dejar paso a los profesionales, de lo contrario pueden obstaculizar su trabajo y poner en riesgo sus vidas y la suya propia, ese es el melón que nadie se atreve a abrir pero que es la pura realidad.

Que la tierra le sea leve {0x1f525}
Luca7 #2 Luca7
#1 estoy por la zona y si no es por los voluntarios habría varios pueblos quemados enteros.
No hay efectivos para todos los frentes abiertos.

Una lástima lo de este hombre.
sotillo #3 sotillo
#1 Cuando como decía una afectada de las Médulas que se le quemaba todo lo que tenía y nadie venía en su ayuda tiene que ser desesperante
