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Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se encuentra de visita en Azerbaiyán, propuso hoy celebrar la nueva ronda de negociaciones con Rusia en este país caucásico. “Informamos al presidente de Azerbaiyán que estamos listos para negociaciones trilaterales (en su país)”, dijo Zelensky tras una reunión con el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, en la ciudad de Gabalá. Agregó que “anteriormente, tales negociaciones tuvieron lugar en Turquía”, aliada de Azerbaiyán.

| etiquetas: ucrania , rusia , azerbaiyá , negociaciones , guerra , volodimir zelensky
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3 comentarios
4 1 0 K 57 actualidad
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Quizás Ucrania esté esperando a perder Sloviansk para cambiar de enfoque.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
¿Y le han dado permisos los pérfidos?
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Don_Pixote #1 Don_Pixote
Un poco troll contando que Azerbaiyán se ha meado en la cara de Putin con Armenia
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menéame