Vito Quiles descubre que es inmigrante

En una reciente entrevista, Vito Quiles reconoció, aunque muy a regañadientes, que tiene raíces inmigrantes. El militante de SALF, formación política de ultraderecha, mantiene una postura crítica y restrictiva respecto a la inmigración; sin embargo, la utiliza como herramienta discursiva para destacar problemas de inseguridad. Por otro lado, también se observa que “se le está acabando la fiesta” a Alvise Pérez, quien acumula cada vez más denuncias y sanciones.