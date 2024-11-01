edición general
22 meneos
68 clics
Vito Quiles descubre que es inmigrante

Vito Quiles descubre que es inmigrante

En una reciente entrevista, Vito Quiles reconoció, aunque muy a regañadientes, que tiene raíces inmigrantes. El militante de SALF, formación política de ultraderecha, mantiene una postura crítica y restrictiva respecto a la inmigración; sin embargo, la utiliza como herramienta discursiva para destacar problemas de inseguridad. Por otro lado, también se observa que “se le está acabando la fiesta” a Alvise Pérez, quien acumula cada vez más denuncias y sanciones.

| etiquetas: vito , zoppellari , quiles , alvise , salf , heilvise
13 9 2 K 207 Ardilléame
5 comentarios
13 9 2 K 207 Ardilléame
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata *
#0 es duplicada, pero la cerró un admin. Editado porque no me parece realmente duplicada.

Edit: la cerró porque era un twett enviado a través de otra página.

www.meneame.net/story/momento-vito-quiles-da-cuenta-padre-fue-inmigran
2 K 39
wildseven23 #2 wildseven23 *
#1 ¿Sí? Ostras, pues no sé qué hacer...

Ah, vale, edito... Es que era un hilo de Twitter, esto es un vídeo que analiza lo que dice Vito Zoppellari, así que la mantengo.
1 K 24
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
#2 bueno, está en un sub asi que "tecnicamente" no es duplicada (en ese sub) pero si pasara a la portada del general si lo sería.

Pero por otro lado fue cerrada por saltarse las normas del ban a redes sociales, pero youtube (tu fuente) es correcta.

Yo lo dejaría, ya que tecnicamente es correcta. Pero que decidan los users.
1 K 23
wildseven23 #4 wildseven23
#3 Sí, que decida la peña. Gracias :hug:

Además, qué narices, se ve cómo Alvise ni siquiera sabe votar (será que como no asiste al Parlamento Europeo se le escapan esas cosillas).
1 K 24
Magog #5 Magog
Esto es como la parte de mi familia que tengo en Estados Unidos, que son mas Maga que Trump... pasa algunas veces, es como el obrero de derechas, lo hace para sentirse superior al resto, cuando es solo un pringado mas
0 K 11

menéame