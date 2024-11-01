El virus del sarampión: el virus que resetea el sistema inmune

Aunque las causas por las que el virus del sarampión produce una inmunodepresión transitoria no son del todo conocidas, este virus tiene un muy importante tropismo por las células inmunitarias, que usa como puerta de entrada. Esta inmunosupresión puede durar de unas pocas semanas a meses y es la razón de que la mortalidad esté causada típicamente por infecciones secundarias por otros patógenos del tracto respiratorio o digestivo. Además, el virus del sarampión produce una "amnesia inmune" al destruir células memoria frente a otros patógenos.