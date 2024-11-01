Los intentos de investigación para descubrir los agentes causantes de enfermedades no investigadas previamente han llevado al descubrimiento de agentes de enfermedades no vivientes bastante diferentes de los virus. Estas incluyen partículas que consisten solo en ARN o solo en proteínas que, sin embargo, son capaces de autopropagarse a expensas de un hospedador, una similitud clave con los virus que les permite causar afecciones de enfermedad. Hasta la fecha, estos descubrimientos incluyen viroides, virusoides y priones proteínicos.