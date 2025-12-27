·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
La violencia como argumento
3
meneos
246 clics
enviado
____
7 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «Brokeback Mountain.»
Golan_Trevize
2025-12-27 21:12:18
#2
: «#1 La frase es de Chateaubriend, pero si me dices que sale en esa película, me hundes de la risa.
»
Feindesland
2025-12-27 21:13:42
#3
: «#2 No, no es por la frase, sino por el contexto y atmósfera de esa viñeta
»
Golan_Trevize
2025-12-27 21:15:13
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Golan_Trevize
Brokeback Mountain.
3
K
52
#2
Feindesland
*
#1
La frase es de Chateaubriend, pero si me dices que sale en esa película, me hundes de la risa.
1
K
29
#3
Golan_Trevize
#2
No, no es por la frase, sino por el contexto y atmósfera de esa viñeta
1
K
29
#4
Popsandbangs
#2
si monetizas viñetas hechas con IA dilo plz
0
K
10
#5
Feindesland
#4
Ni de coña.
Esto es por pasar el rato y hacer un par de experimentos
0
K
17
#7
ombresaco
...para que discutir, si puedes pelear
0
K
10
#6
pinkpanther
La etiqueta "ilustración" es incorrecta. Mejor pon que es IA y tú has añadido el texto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente