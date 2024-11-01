edición general
Viña Rock anuncia la salida del fondo KKR y el inicio de una era de total independencia para el festival

Uno de los festivales más importantes de nuestro país, Viña Rock, que tiene programada su próxima edición los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo con Sex Pistols, Turbonegro o Mägo de Oz al frente, ha confirmado que la gestión del festival ha pasado a una nueva propiedad totalmente independiente del fondo KKR, cuya presencia había sido duramente criticada por su relación económica con el estado de Israel y la contradicción que esto suponía frente a los valores y la identidad del propio festival, bandas y asistentes.

6 comentarios
#2 lameth *
#1 Gracias, descarto. ¿Como lo hago?
0 K 10
#5 Leon_Bocanegra
#2 pffff no me acuerdo.
0 K 11
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Pues te vas a editar la noticia con el iconito ese de un lapicero escribiendo en un cuadro al final de la entradilla y eliges "autodescartada" en el selector que hay
0 K 19
#4 lameth
@admin, ¿Podeis descartarla please?
0 K 10
#3 Archaic_Abattoir
¿Y si es mentira qué? No tenemos forma de comprobarlo.
0 K 8

