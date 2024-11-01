edición general
1 meneos
9 clics

Villanubla será la primera base aérea inteligente de España del proyecto BACSI del Ejército del Aire y del Espacio

El Ministerio de Defensa ha elegido la base aérea de Villanubla, integrada en el aeropuerto de Valladolid, como primer aeródromo español donde desplegar el proyecto BACSI, la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente del Ejército del Aire y del Espacio. El objetivo es transformar estas instalaciones en un modelo de base “inteligente” adaptada a los cazas de última generación, con la tecnología más avanzada en conectividad e inteligencia artificial.

| etiquetas: villanubla , valladolid , proyecto bacsi , base aerea
1 0 0 K 15 DEFENSA
4 comentarios
1 0 0 K 15 DEFENSA
Apotropeo #1 Apotropeo
¿ Alguno más ha leído que el ejército usará el BASIC ?
:wall:
1 K 26
HeilHynkel #2 HeilHynkel
No es mala idea .. pista de 3000 metros, prácticamente sin tráfico .. van a poder hacer lo que les salga de las narices sin molestar.
0 K 14
tul #3 tul *
Para mongolidades del espacio sobra dinero pero para sanidad, educacion, pensiones y mantenimiento de trenes no llega
0 K 12
cocososo #4 cocososo
Justo lo que necesitamos, una base aérea sostenible.
0 K 6

menéame