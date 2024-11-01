Villanubla será la primera base aérea inteligente de España del proyecto BACSI del Ejército del Aire y del Espacio

El Ministerio de Defensa ha elegido la base aérea de Villanubla, integrada en el aeropuerto de Valladolid, como primer aeródromo español donde desplegar el proyecto BACSI, la Base Aérea Conectada, Sostenible e Inteligente del Ejército del Aire y del Espacio. El objetivo es transformar estas instalaciones en un modelo de base “inteligente” adaptada a los cazas de última generación, con la tecnología más avanzada en conectividad e inteligencia artificial.