De la vieja nave de Pescanova al exilio en la acera de enfrente: hablan los desalojados en la calle Jacinto Benavente de Vigo

Miguel Ángel y Alfredo son dos vecinos de la ciudad que en algún momento de su vida se vieron obligados a pernoctar, o a vivir directamente, en la antigua nave de Pescanova, ubicada en el nº 21 de Jacinto Benavente. El primero, con familia en Coia, sufrió la crisis del covid y a consecuencia de la pandemia tuvo que cerrar su negocio, se quedó sin ingresos y terminó casi en la calle. Alfredo sí forma parte del medio centenar de personas sin hogar que fueron desalojadas este pasado lunes de la vieja fábrica en cumplimiento de la orden judicial...