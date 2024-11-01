Vídeo de vigilancia muestra una explosión mortal de un autobús en las instalaciones de Sun Metro, cerca del aeropuerto de El Paso (EEUU) [EN]  

Imágenes de las cámaras de vigilancia del interior de las instalaciones de mantenimiento de Sun Metro muestran la explosión que causó la muerte de dos trabajadores y dejó 11 heridos en febrero. El incidente ocurrió alrededor de la 1:21 p. m. en las instalaciones ubicadas en 10151 Montana Ave., cerca del Aeropuerto Internacional de El Paso. La explosión de Sun Metro fue causada por la perforación de un cilindro de GNC que provocó la caída del autobús, según revela el informe Según el informe del jefe de bomberos, se determinó que la causa del in