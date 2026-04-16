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VÍDEO | Guerra de consoladores contra las porras del ICE: la protesta más surrealista que incendia EEUU

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Activistas convierten centros de inmigración en un “carnaval” sexual mientras crece la tensión por las redadas federales ...

| etiquetas: eeuu , trump , ice , manifestaciones , consoladores
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5 comentarios
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pax0r #1 pax0r
vaya pollada
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Amperobonus #3 Amperobonus
#1 Precisamente no hay ninguna pollada en todo esto :professor:
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#5 alhambre
#1 Un poco coñazo.
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Spirito #2 Spirito
Que les den por culo a los racistas.
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Aguarrás #4 Aguarrás
Soy más de coñazos. :-> xD
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menéame