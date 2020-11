Vicente, fan de Netflix, cuenta cómo encontró huesos de una de las niñas de Alcàsser: “Tuve miedo”

“Esto no es cuestión de ver el documental de Netflix y plantarte en La Romana: aquello está en medio de la montaña y no puedes ir a ciegas, tienes que saber a dónde vas para no aparecer por otro sitio”, remarca este veinteañero con vocación militar, al que una lesión en su juventud le impidió acceder al Ejército y optó por reciclarse como profesional del transporte. “Por mi trabajo haciendo portes con el camión, manejo bien el GPS y contrasté con las coordenadas de Google Maps las imágenes que había en internet de aquella finca”.