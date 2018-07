¿Es viable el plan de May? Cómo interpretar el acuerdo sorpresa del Gobierno británico

La premier Theresa May finalmente ha conseguido que su Gabinete llegue a un acuerdo sobre la relación que el Reino Unido tendrá con la UE tras el Brexit: se trata de un enfoque muy suave, un Brexit blando. Vince Cable, líder de los Liberal Demócratas -partido europeísta que pide una segunda consulta- ha llegado a plantear que los “Brexiteers han podido aceptar la propuesta de su líder estratégicamente sabiendo perfectamente que Bruselas no la va a aceptar para así culpar luego a la UE de que las negociaciones no marchan por su culpa”.