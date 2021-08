¿Es viable fabricar un sable de Star Wars? Tres científicos afirman que sería posible gracias a los avances de la ciencia

Quién sea fan de las películas de Star Wars, seguro que alguna vez ha deseado tener un sable de luz real y no de los que se puede obtener de manera sencilla por Amazon, la tienda Disney o AliExpress, entre otras muchas tiendas. ¿A quién no le gustaría tener un sable como los que vemos en la saga?



Personalmente, a mí me haría emoción tener uno, pero ¿es posible fabricar este dispositivo de luz a nivel científico? Esta cuestión se formuló en 'Giz Ask' del medio de comunicación Gizmodo, a lo que respondieron tres profesionales.