Verificación: la tasa de pobreza infantil ha crecido desde 2018 aunque sigue por debajo de niveles registrados con Rajoy

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó este 18 de marzo en el Congreso que “los españoles viven peor no por la guerra de Irán”, sino por culpa de las “políticas” del Gobierno y, en concreto, se refirió a la pobreza infantil para asegurar que “ha aumentado” con el actual Ejecutivo. Es una verdad a medias que necesita contexto, ya que es cierto que el porcentaje de menores en riesgo de pobreza ha aumentado desde 2018, pero sigue estando por debajo de las tasas de años como 2014, 2015 o 2016, cuando gobernaba el PP.
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Verdad a medias?
La noticia habla de pobreza infantil, no de pobreza intelectual.
Así a groso modo.
No paran de salir titulares de como la empresa X o Y bate record de beneficios (ingresos - gastos, incluidos los impuestos)
Y como los muy millonarios aumentan sus fortunas.
Por otro lado los que menos tienen, cada vez tienen más la soga al cuello.
Mi conclusión es clara, la clase extractiva está acaparando y la riqueza está cada vez en menos manos. Manos sociópatas, capaces de entre otras cosas, dejar morir a los ancianos abandonados en residencias.
Ahora, me gustaría escuchar otras lecturas a los HECHOS contrastables de arriba.