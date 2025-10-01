·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12582
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
7380
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
9301
clics
Una oda al self-hosting
4959
clics
La viñeta: Rabia
4383
clics
Tenemos un nuevo ganador en generación de imágenes con IA. Y no es estadounidense sino chino
más votadas
472
Björk denuncia el secuestro de la cantante Magga Stína por Israel
787
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
552
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
673
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
412
Dimite Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
91
meneos
275
clics
Una vergüenza llamada Israel
Como pasó con Alemania en su momento, quienes hoy apoyan al asesino Netanyahu aún no lo saben, pero los veremos sentirse avergonzados
|
etiquetas
:
vergüenza
,
israel
,
genocidio
,
gaza
48
43
1
K
424
politica
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
48
43
1
K
424
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
io1976
Lo que queremos es verlos en la cárcel por cómplices de genocidio.
4
K
42
#3
Nebuchanezzar
Para sentir vergüenza primero tienen que conocerla, a dia de hoy aún hay nazis y pro nazis que no se avergüenzan de lo que pasó, no seamos inocentes, en el mundo hay gente simplemente abyecta
3
K
39
#7
Supercinexin
No los veremos avergonzados, los veremos justificándose a unos, mintiendo a los otros, y callando y manteniendo en secreto su admiración por el genocida a todos los demás.
Exactamente igual que pasa hoy con los derechistas europeos y el fascismo del siglo XX.
1
K
29
#2
Wachoski
Por mucho que intenten controlar el relato,.... Somos demasiados los que no olvidaremos, y eso aquí, imagina los millones que lo sientan más cercano, y como parece, si no se hace justicia, será una herida sin curar, que pasará a las siguientes generaciones.
1
K
27
#4
floritruco
*
Dice el columnista que la sociedad israelí, en el futuro, sentirá vergüenza de lo que está sucediendo hoy, al igual que les pasó a los alemanes que secundaron el nazismo o a los japoneses tras la segunda guerra mundial. Pero Tecé olvida un detalle: para sentir esa vergüenza, primero hay que perder la guerra. Quienes la ganan, y a quienes nadie pide cuentas, como le viene pasando décadas a EEUU, nunca se avergüenzan de sus crímenes.
1
K
21
#6
ElBeaver
#4
Eso de la vergüenza solo ocurre en países con culturas cristianas. Ningún otro país lo hace. Por ejemplo, China, Japón o Rusia, ninguno siente vergüenza por lo sucedido en el pasado.
0
K
7
#9
Murciegalo
A ver, la derecha patria (los articulos de la época del ABC merecerían haber cerrado el periódico en 1945) fue activamente proNazi y nunca se han avergonzado de ello.
1
K
19
#8
omega7767
"quienes hoy apoyan al asesino Netanyahu aún no lo saben, pero los veremos sentirse avergonzados"
vamos a ver Gerardo Tecé, en Gaza, hay millones de personas viviendo en la miseria, en hambruna, en zona de guerra, con familias enteras asesinadas, su territorio ocupado, violados, torturados, maltratados, en miedo durante años ...
Yo me siento avergonzado que esté ocurriendo este genocidio, que este gobierno votado en Europa apoye a Israel y sea sumiso a EEUU.
Si alguien asesina a Netanyahu, es la menor de mis preocupaciones. Pero si imagino que muchísima gente se va a alegrar por que una pedazo de mierda de ser humano como Netanyahu, cuando se muera, va a dejar de causar tanto dolor en este mundo.
0
K
12
#5
ElBeaver
Pero con Rusia nos pegamos un tiro en el pie ¿Verdad que sí?
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Exactamente igual que pasa hoy con los derechistas europeos y el fascismo del siglo XX.
vamos a ver Gerardo Tecé, en Gaza, hay millones de personas viviendo en la miseria, en hambruna, en zona de guerra, con familias enteras asesinadas, su territorio ocupado, violados, torturados, maltratados, en miedo durante años ...
Yo me siento avergonzado que esté ocurriendo este genocidio, que este gobierno votado en Europa apoye a Israel y sea sumiso a EEUU.
Si alguien asesina a Netanyahu, es la menor de mis preocupaciones. Pero si imagino que muchísima gente se va a alegrar por que una pedazo de mierda de ser humano como Netanyahu, cuando se muera, va a dejar de causar tanto dolor en este mundo.