edición general
91 meneos
275 clics
Una vergüenza llamada Israel

Una vergüenza llamada Israel

Como pasó con Alemania en su momento, quienes hoy apoyan al asesino Netanyahu aún no lo saben, pero los veremos sentirse avergonzados

| etiquetas: vergüenza , israel , genocidio , gaza
48 43 1 K 424 politica
9 comentarios
48 43 1 K 424 politica
io1976 #1 io1976
Lo que queremos es verlos en la cárcel por cómplices de genocidio.
4 K 42
#3 Nebuchanezzar
Para sentir vergüenza primero tienen que conocerla, a dia de hoy aún hay nazis y pro nazis que no se avergüenzan de lo que pasó, no seamos inocentes, en el mundo hay gente simplemente abyecta
3 K 39
Supercinexin #7 Supercinexin
No los veremos avergonzados, los veremos justificándose a unos, mintiendo a los otros, y callando y manteniendo en secreto su admiración por el genocida a todos los demás.

Exactamente igual que pasa hoy con los derechistas europeos y el fascismo del siglo XX.
1 K 29
Wachoski #2 Wachoski
Por mucho que intenten controlar el relato,.... Somos demasiados los que no olvidaremos, y eso aquí, imagina los millones que lo sientan más cercano, y como parece, si no se hace justicia, será una herida sin curar, que pasará a las siguientes generaciones.
1 K 27
floritruco #4 floritruco *
Dice el columnista que la sociedad israelí, en el futuro, sentirá vergüenza de lo que está sucediendo hoy, al igual que les pasó a los alemanes que secundaron el nazismo o a los japoneses tras la segunda guerra mundial. Pero Tecé olvida un detalle: para sentir esa vergüenza, primero hay que perder la guerra. Quienes la ganan, y a quienes nadie pide cuentas, como le viene pasando décadas a EEUU, nunca se avergüenzan de sus crímenes.
1 K 21
ElBeaver #6 ElBeaver
#4 Eso de la vergüenza solo ocurre en países con culturas cristianas. Ningún otro país lo hace. Por ejemplo, China, Japón o Rusia, ninguno siente vergüenza por lo sucedido en el pasado.
0 K 7
#9 Murciegalo
A ver, la derecha patria (los articulos de la época del ABC merecerían haber cerrado el periódico en 1945) fue activamente proNazi y nunca se han avergonzado de ello.
1 K 19
#8 omega7767
"quienes hoy apoyan al asesino Netanyahu aún no lo saben, pero los veremos sentirse avergonzados"

vamos a ver Gerardo Tecé, en Gaza, hay millones de personas viviendo en la miseria, en hambruna, en zona de guerra, con familias enteras asesinadas, su territorio ocupado, violados, torturados, maltratados, en miedo durante años ...

Yo me siento avergonzado que esté ocurriendo este genocidio, que este gobierno votado en Europa apoye a Israel y sea sumiso a EEUU.

Si alguien asesina a Netanyahu, es la menor de mis preocupaciones. Pero si imagino que muchísima gente se va a alegrar por que una pedazo de mierda de ser humano como Netanyahu, cuando se muera, va a dejar de causar tanto dolor en este mundo.
0 K 12
ElBeaver #5 ElBeaver
Pero con Rusia nos pegamos un tiro en el pie ¿Verdad que sí?
0 K 7

menéame