Los vecinos de La Palma protegen a los rescatadores de los perros: "Los tengo yo"

Hay gente en la isla que sabe quién lo hizo y por qué, pero no lo cuentan. "Los está buscando la Policía", se justifica una persona que conoce su identidad. "Los perros los tengo yo", dicen los palmeros, medio en broma, medio en serio. Y en serio no porque los tengan, si no porque no conciben que sus vecinos sean amedrentados.