Vecinos de Hortaleza protestan en Sol contra el circuito de Fórmula 1 en Madrid

La plataforma Stop Fórmula 1 ha convocado para este domingo una manifestación en la Puerta del Sol para protestar contra la construcción del circuito urbano que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026. Bajo el lema “nuestros barrios no son un circuito”, los vecinos de Hortaleza y zonas colindantes aseguran que el proyecto traerá más perjuicios que beneficios. Los colectivos aseguran que la carrera supondrá contaminación acústica y atmosférica de gran impacto. También denuncian la tala de cientos de árboles.