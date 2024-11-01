edición general
Vecinos de Hortaleza protestan en Sol contra el circuito de Fórmula 1 en Madrid

La plataforma Stop Fórmula 1 ha convocado para este domingo una manifestación en la Puerta del Sol para protestar contra la construcción del circuito urbano que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026. Bajo el lema “nuestros barrios no son un circuito”, los vecinos de Hortaleza y zonas colindantes aseguran que el proyecto traerá más perjuicios que beneficios. Los colectivos aseguran que la carrera supondrá contaminación acústica y atmosférica de gran impacto. También denuncian la tala de cientos de árboles.

karakol #3 karakol
Mucha suerte.

Nada en el planeta se puede interponer entre un pepero y sus sobres.
5 K 80
#5 mariopg *
#3 no es tanto por lo que lo recibe el corrupto como por lo que gana el corruptor
1 K 26
#6 Meloncio
#3 uno de vox, a lo sumo.
0 K 7
Bowsers #7 Bowsers
#3 a no ser que vivas en la castellana, ahí te toman más en serio.
0 K 6
Catacroc #1 Catacroc
Lo unico que quieren es entradas VIP. Con unas pocas bien repartidas se termina esta manifa.
0 K 11
#4 Galton
#1 Pecas ¿Eres tú?
1 K 20
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
Brummm brummm !
0 K 6

