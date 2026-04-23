"Vaya escote, con lo guapa que eres no sé qué haces aquí": el alcalde socialista de Tui, investigado por acoso sexual a una funcionaria

El PSOE vuelve a situarse en el foco por acusaciones de acoso laboral y sexual. Esta vez en el Ayuntamiento de Tui (Pontevedra), a raíz de la denuncia de una funcionaria municipal que describe un clima de "hostigamiento, aislamiento y acoso psicológico" y relata episodios que derivaron en una "sexualización brutal". En su testimonio, la trabajadora vincula parte de esas conductas al alcalde socialista, Enrique Cabaleiro González, al que atribuye comentarios como "vaya escote" o "siendo tan guapa qué haces aquí".