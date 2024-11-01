Vandalizan una librería infantil de Sant Cugat acusada de ser "complice del genocidio" a Palestina

La librería infantil Pati de Llibres, situada en Sant Cugat, ha aparecido este martes con la fachada llena de pintadas en que se le acusa de ser “cómplice del genocidio” en Palestina y de defender una ideología sionista. Según ha relatado la propietaria del local, Monte Soler, al TOT Sant Cugat, fue una amiga quien le hizo llegar la primera imagen del vandalismo: “Me he despertado esta mañana y una amiga que trabaja aquí al lado, me ha enviado la foto de las pintadas”. Según explica, a pesar de la sorpresa inicial, considera que su librería i
| etiquetas: vandalismo , señalamiento , pintadas , denuncia