¿Vale la pena pagar por una tele 8K? La ciencia dice que no

Científicos piensan que en condiciones de uso típicas no, porque el ojo humano tiene un límite de resolución y solo es capaz de apreciar una cantidad determinada de píxeles, por encima de la cual una pantalla proporciona a los ojos más información de la que pueden detectar. Lo han comprobado investigadores de la Universidad de Cambridge y de Meta Reality Labs, que han demostrado que en una sala de estar promedio y a unos 2,5 metros del televisor, una pantalla de ultra-alta definición (las de 4K u 8K) de 44 pulgadas no ofrece ninguna ventaja.

ElRespeto
Menuda gilipollez de artículo, sesgado, engañifa y sensacionalista. Por supuesto que en una puta tele enana de 44 pulgadas no vale la pena el 8k. ¿Qué mierda de artículo es esto? El 8k sirve para emisiones en teles gigantes.
Macadam
#1 44" enana... escribo mientras tengo mi 32" en frente de mí :foreveralone:

De todas formas, aquí el artículo en Nature, mucho más detallado (ENG): www.nature.com/articles/s41467-025-64679-2
yarkyark
#2 "44" enana... escribo mientras tengo mi 32" en frente de mí "

Si es una tele 44" es pequeña (para los estándares de hoy en día). Si lo que tienes delante de ti es un monitor de 32" es enorme.
oceanon3d
#1 Se acabaran imponiendo en un lustro como algo dentro de la normalidad en los grandes formatos. Yo de monitor uno un Dell de 27" U2715H con sus añitos pero perfecto aun (en 34"no me adapte) pero en este mismo estudio tengo un Oled de 77" a 2,4 metros del sofá para series/pelis y es una gozada. Se viene la época de los grandes formatos hasta en la sopa ... y el 8k con ellos.
