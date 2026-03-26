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Las vacantes de empleo que ofrecen teletrabajo caen por debajo de los niveles del covid

Las vacantes de empleo que ofrecen teletrabajo caen por debajo de los niveles del covid

Las ofertas con empleo en remoto se sitúan en el 11% del total (280.810 vacantes), es decir, diez puntos porcentuales menos que los registrados en 2021. Esta cifra también es inferior a la de 2020. Cada vez ofrecen menos teletrabajo en las vacantes de empleo. Según el último Informe del Mercado Laboral 2025 elaborado por el portal de empleo InfoJobs y la escuela de negocios Esade, el empleo en remoto ha caído al 11% de la oferta de trabajo, tres puntos menos que un año antes. Con este descenso, sería el cuarto año consecutivo en el que bajan.

| etiquetas: empleo , teletrabajo , nivel , covid
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