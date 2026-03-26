Las vacantes de empleo que ofrecen teletrabajo caen por debajo de los niveles del covid

Las ofertas con empleo en remoto se sitúan en el 11% del total (280.810 vacantes), es decir, diez puntos porcentuales menos que los registrados en 2021. Esta cifra también es inferior a la de 2020. Cada vez ofrecen menos teletrabajo en las vacantes de empleo. Según el último Informe del Mercado Laboral 2025 elaborado por el portal de empleo InfoJobs y la escuela de negocios Esade, el empleo en remoto ha caído al 11% de la oferta de trabajo, tres puntos menos que un año antes. Con este descenso, sería el cuarto año consecutivo en el que bajan.