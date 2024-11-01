edición general
Usar AI para controlar tu sistema Fedora parece una mala idea [eng]

IBM es dueña de Red Hat, que a su vez gestiona Fedora, la popular distribución de Linux para escritorio. Lamentablemente, como la mierda siempre cae para abajo, estamos empezando a ver algunas señales preocupantes de que Fedora va a ser utilizada como un medio para impulsar la "IA".

Torrezzno #1 Torrezzno *
Siempre fiel a Debían Stable. Sin monopolios oscuros detrás


"En el primer ejemplo, se supone que la «IA» debe averiguar por qué el ordenador tiene problemas de conexión Wi-Fi y, aunque lo consigue, las soluciones que presenta son realmente tontas y completamente erróneas. Lo más notable es que, a pesar de que se trata de un artículo sobre cómo ejecutar estas herramientas en un sistema Fedora, escrito para la revista Fedora Magazine, la «IA» insiste obstinadamente en usar apt para cada solución, lo cual es un error básico y estúpido que no inspira precisamente confianza en que el resto de sus hallazgos sean precisos."

apt en Fedora xD
EsanZerbait #7 EsanZerbait
Llevo un mes con fedora, es la distro que mejor me ha funcionado en el portátil y lo he instalado en casi todos mis equipos... Pero si hay que cambiar, me cambio, a ver que pruebo ahora, que tenga kde, eso si :troll:
pedrobotero #3 pedrobotero
Que tiren de warp terminal
Elektr0 #5 Elektr0
Lo de meter IA para automatizar y controlar todo cuando todavía falla como una escopeta de feria es un peligro. La de cosas críticas que van a petar porque a los iluminados de turno les ha dado por meter IA a hacer de las suyas en todos los procesos que debería supervisar previamente un humano.
Pointman #8 Pointman
Una IA aconsejando aún usuario sin conocimientos es como un ciego explicándoles como conducir a un sordo.
pip #4 pip
I need help analyzing disk usage on my system. Can you:

1. Show me the current disk usage across all filesystems using get_disk_usage
2. Use list_directories_by_size to show me the 10 largest directories (this will help identify where disk space is being consumed)
3. Check if there are any large log files consuming space using get_journal_logs or read_log_file
4. Review running processes with list_processes to see if any are consuming excessive resources or creating temporary files

Torrezzno #6 Torrezzno
#4 abres la consola: df
Click enter

No es exactamente lo mismo pero me ha hecho gracia
pip #9 pip
#6 :-D siempre puedes meter ese en prompt en un script `df_llm.sh` que llame al API , el absurdo puede no tener límite.
Mangione #2 Mangione *
Mira que los modelos (y sus promotores) son idiotas de cojones, pero es que encima creer que los MCPs son buenos... :wall: :ffu:

Esta gente definitivamente necesita "inteligencia artificial" porque son absolutos idiotas naturales.  media
