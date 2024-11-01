IBM es dueña de Red Hat, que a su vez gestiona Fedora, la popular distribución de Linux para escritorio. Lamentablemente, como la mierda siempre cae para abajo, estamos empezando a ver algunas señales preocupantes de que Fedora va a ser utilizada como un medio para impulsar la "IA".
"En el primer ejemplo, se supone que la «IA» debe averiguar por qué el ordenador tiene problemas de conexión Wi-Fi y, aunque lo consigue, las soluciones que presenta son realmente tontas y completamente erróneas. Lo más notable es que, a pesar de que se trata de un artículo sobre cómo ejecutar estas herramientas en un sistema Fedora, escrito para la revista Fedora Magazine, la «IA» insiste obstinadamente en usar apt para cada solución, lo cual es un error básico y estúpido que no inspira precisamente confianza en que el resto de sus hallazgos sean precisos."
apt en Fedora
1. Show me the current disk usage across all filesystems using get_disk_usage
2. Use list_directories_by_size to show me the 10 largest directories (this will help identify where disk space is being consumed)
3. Check if there are any large log files consuming space using get_journal_logs or read_log_file
4. Review running processes with list_processes to see if any are consuming excessive resources or creating temporary files
No es exactamente lo mismo pero me ha hecho gracia
Esta gente definitivamente necesita "inteligencia artificial" porque son absolutos idiotas naturales.