La urbanización está vinculada a una caída del 43% en los insectos polinizadores [Eng]

La creciente urbanización está relacionada con una disminución de las poblaciones de polinizadores cruciales, incluidas las polillas nocturnas, los sírfidos y las abejas, según un nuevo estudio de la Universidad de Sheffield.

La investigación, que pinta un panorama preocupante para la biodiversidad, se publica hoy (6 de agosto de 2025) en la revista de investigación biológica insignia de la Royal Society. Los insectos polinizadores son vitales para la reproducción de hasta el 90 % de las especies de plantas silvestres con flores y muchas espec