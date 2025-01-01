Unos padres buscan el implante coclear de su hijo, robado en la playa de La Antilla: "Cuesta casi 14.000 euros y no puede escuchar nada sin él"

Martín se encontraba por la mañana jugando en la playa junto a unos amigos. "Mi hijo llevaba una mochila y el resto de niños metieron el móvil en ella para poder seguir jugando", añade. De repente, cuando quisieron darse cuenta, nadie la localizaba. "Parece ser que alguien ha visto que metían los móviles en ella y se han llevado la mochila". Tras darse cuenta de que móviles e implante habían desaparecido, intentaron localizar los teléfonos a través del geo localizador. "Dos de los móviles se habían apagado y el tercero de ellos avisaba de que p
Estoy seguro de que solo en Santiago que es donde tengo yo el hospital asignado se gasta en una mañana mucho más dinero solo en diagnosticos que lo que vale un implante coclear y seguro que hay muchos mas pacientes oncologicos como yo, que personas que necesitan implantes cocleares.
Es precisamente la regulación del mercado el que hace que con el sistema de patentes se encarezca artificialmente un dispositivo básico para la calidad de vida de quienes lo necesitan.
Si el estado en lugar de proteger a estas grandes empresas fuera el dueño de esas patentes, o desarrollara otras para obtener resultados similares, esto no ocurría... pero claro, invertir en ciencia (y mantener los resultados como propiedad pública) es comunismo...
creer lo "el mercado se regula solo" es como creer en hadas, todo está amañado
costomargen de beneficio es el que es.
¿Ir a la playa? Dejar el móvil oculto en la habitación del hotel. ¿Hay puerta delantera y trasera en tu piso? Ambas deben ser de metal grueso con cerrojos manuales de doble o triple pasador. ¿Estacionas el coche? Comprobar que todo esté cerrado, sin objetos a la vista, con bloqueo de dirección usando bastón inmovilizador.… » ver todo el comentario
La verdad que si te bañas sola, estás mirando la bolsa cada poco .