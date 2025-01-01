edición general
Unos padres buscan el implante coclear de su hijo, robado en la playa de La Antilla: "Cuesta casi 14.000 euros y no puede escuchar nada sin él"

Martín se encontraba por la mañana jugando en la playa junto a unos amigos. "Mi hijo llevaba una mochila y el resto de niños metieron el móvil en ella para poder seguir jugando", añade. De repente, cuando quisieron darse cuenta, nadie la localizaba. "Parece ser que alguien ha visto que metían los móviles en ella y se han llevado la mochila". Tras darse cuenta de que móviles e implante habían desaparecido, intentaron localizar los teléfonos a través del geo localizador. "Dos de los móviles se habían apagado y el tercero de ellos avisaba de que p

Raziel_2 #7 Raziel_2
#2 Es bastante absurdo que no lo esté. Yo tengo cáncer, el contraste que se usa cuando se miden los tumores es Galio, cada vez que nos meten en la máquina para hacer un PET con galio de contraste son 3 000€.

Estoy seguro de que solo en Santiago que es donde tengo yo el hospital asignado se gasta en una mañana mucho más dinero solo en diagnosticos que lo que vale un implante coclear y seguro que hay muchos mas pacientes oncologicos como yo, que personas que necesitan implantes cocleares.
3 K 33
#10 Sizygy
#7 la cosa es que no hay dinero para todo... Sobre todo si se bajan impuestos
0 K 7
Gnomo #14 Gnomo
#7 Ánimo! Espero que todo vaya bien
0 K 8
Veo #12 Veo
#9 En este caso no.

Es precisamente la regulación del mercado el que hace que con el sistema de patentes se encarezca artificialmente un dispositivo básico para la calidad de vida de quienes lo necesitan.
Si el estado en lugar de proteger a estas grandes empresas fuera el dueño de esas patentes, o desarrollara otras para obtener resultados similares, esto no ocurría... pero claro, invertir en ciencia (y mantener los resultados como propiedad pública) es comunismo...
1 K 20
#13 Sizygy
#12 todo mercado está regulado, así que en este caso también.
0 K 7
#11 TheGreatDoc
#2 En términos generales, el precio de cosas ortopédicas está inflado hasta el absurdo, muy por encima del coste de fabricación.
1 K 13
#8 omega7767
#5 es el mercado que "autoregulan" los que quieren guerras y presupuestos de armas

creer lo "el mercado se regula solo" es como creer en hadas, todo está amañado
0 K 10
janatxan #1 janatxan
Que algo así cueste lo que cuesta también es para reflexionar. Hay que invertir mas en ciencia y menos en armas...
0 K 10
#2 Sizygy
#1 el costo es el que es, otra cosa es si queremos que esté financiado vía impuestos
1 K 10
janatxan #4 janatxan
#2 el coste es el que es porque no se invierte en optimizar la tecnología y producción de los dispositivos, como TODO proceso y producto.
0 K 10
#5 Sizygy
#4 y como todo: es el mercado, amigo.
0 K 7
#9 Sizygy
#6 efectivamente, lo que digo en #5
0 K 7
Veo #6 Veo
#2 El costo margen de beneficio es el que es.
0 K 7
#15 CrudaVerdad
Aunque suene cruel: hay que dejar de ser ingenuos. Siempre hay que llevar en la cabeza que hay ladrones en todas partes y a todas horas, luego hay que tomar medidas extremas:

¿Ir a la playa? Dejar el móvil oculto en la habitación del hotel. ¿Hay puerta delantera y trasera en tu piso? Ambas deben ser de metal grueso con cerrojos manuales de doble o triple pasador. ¿Estacionas el coche? Comprobar que todo esté cerrado, sin objetos a la vista, con bloqueo de dirección usando bastón inmovilizador.…   » ver todo el comentario
0 K 10
mosfet #16 mosfet
#15 Además creo que vada vez hay más desigualdad social, y por tanto aumentará el pillaje.
0 K 7
#3 tiesta
Seguro que los que han robado la mochila encima lo han tirado.

La verdad que si te bañas sola, estás mirando la bolsa cada poco .
0 K 6

