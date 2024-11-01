edición general
Una universidad privada de Granada imparte clases sin autorización de la Junta tras cambiar de nombre y sede

New Digital Talent, que acaba de empezar su segundo curso y está situada en la zona norte de la capital granadina, opera como un centro educativo pese a no tener el visto bueno de la Consejería de Universidades y solo tiene licencia para ello en el antiguo edificio, vendido hace más de un año

Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
#3 Esos no las critican, Mr.Handsome sí
1 K 30
Torrezzno #1 Torrezzno
New Digital Talent. Suena a estafa piramidal
1 K 25
#3 Quillotro
#2 O en las que sacan los títulos Casado, Cifuentes, etc...
1 K 9
placeres #5 placeres
Pensé que solo era una idiotez administrativa; al fin y al cabo, la dirección de un edificio tiene poco que ver con la calidad de la enseñanza.

Pero el resto del artículo es de traca. Vaya chiringuito tienen montado. Me resulta impresionante que estos estafadores sigan en la calle. Bueno, en realidad no: lamentablemente, cuando te tropiezas con un "profesional", es increíble ver lo rápido que logra ponerse en pie, incluso después de recibir unas buenas cornadas en un juzgado.
0 K 12
#7 Aas59
Vendemos títulos a bajo precio. Usted pague la matrícula, nosotros nos encargamos del resto.
0 K 7
barcelonauta #6 barcelonauta
Una 'universidad' en pleno Almanjáyar, las 3000 viviendas de Granada. Si es que hay que quererlos. xD
0 K 6

