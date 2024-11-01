La universidad de Columbia es elegida la universidad con menor libertad de expresión [ENG]

La Universidad de Columbia y el Barnard College han sido clasificadas como las peores instituciones de educación superior en el ranking anual de libertad de expresión de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE). El informe también mostró que el porcentaje de estudiantes que consideran aceptable interrumpir a gritos a un conferencista, bloquear la entrada a una charla o usar violencia para detener una ponencia en el campus ha aumentado desde el año pasado. El ranking incluyó a 257 instituciones de educación superior.
| etiquetas: universidad , columbia , expresión
conquién andaste financia y te diré quien eres...
en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Individual_Rights_and_Expression
FIRE has received funding from groups which primarily support conservative and libertarian causes, including the Bradley Foundation, Sarah Scaife Foundation, and the Charles Koch Institute, although it receives donations from across the ideological spectrum.[15][16] Among its other donors is the Hugh M. Hefner Foundation,[17] as well as
… » ver todo el comentario
quizá una declaración de intenciones velada?
Esta muy visto. (Si, y "no voy a responder tonterias", cuando me estas respondiendo, tambien)