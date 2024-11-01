edición general
La universidad de Columbia es elegida la universidad con menor libertad de expresión [ENG]

La Universidad de Columbia y el Barnard College han sido clasificadas como las peores instituciones de educación superior en el ranking anual de libertad de expresión de la Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE). El informe también mostró que el porcentaje de estudiantes que consideran aceptable interrumpir a gritos a un conferencista, bloquear la entrada a una charla o usar violencia para detener una ponencia en el campus ha aumentado desde el año pasado. El ranking incluyó a 257 instituciones de educación superior.

#4 sarri
Dime con quién andas te financia y te diré quien eres...

en.wikipedia.org/wiki/Foundation_for_Individual_Rights_and_Expression
FIRE has received funding from groups which primarily support conservative and libertarian causes, including the Bradley Foundation, Sarah Scaife Foundation, and the Charles Koch Institute, although it receives donations from across the ideological spectrum.[15][16] Among its other donors is the Hugh M. Hefner Foundation,[17] as well as

BlackDog #5 BlackDog
#1 Viva Pedrooo
#8 UNX
No es de extrañar viniendo de una universidad que se ha doblegado ante Trump. Irá a peor.
D303 #6 D303
Las Ivy League mas cerca del fascismo que de la enseñanza.
lobotomico2 #2 lobotomico2
Pero si justamente "interrumpir a gritos a un conferenciante, bloquear la entrada a una charla o usar violencia para detener una ponencia en el campus" es lo que llamamos democracia aqui.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 el famoso jarabe
crob #7 crob *
#2 por ser tu, sabemos que no es ironía
quizá una declaración de intenciones velada?
lobotomico2 #9 lobotomico2
#7 Por una vez, estaria bien que alguien negara lo que digo, y no hiciera solo un comentario sobre mi.

Esta muy visto. (Si, y "no voy a responder tonterias", cuando me estas respondiendo, tambien)
