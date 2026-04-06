La operación para extraer a un piloto en Irán, presentada como un éxito, fue en realidad un completo fiasco militar.

La extracción del piloto requirió un despliegue militar masivo y provocó enormes pérdidas de equipo. Por parte iraní, hubo 5 muertos.

En resumen: se perdieron 2 aviones C-130 Hércules, 2 helicópteros Black Hawk y, aparentemente, también 2 drones Reaper valorados en "solo" 30 millones de dólares cada uno.

Esto indica que la apresurada retirada también fue una derrota y que la defensa antiaérea fue combativa, y que a baja altitud, las fuerzas iraníes se mantienen fijas por debajo de los 5000 metros.

En cuanto a la destrucción de las capacidades de Irán, que según se dice han quedado gravemente dañadas, esto simplemente no es cierto. En los bombardeos de Serbia de 1999, el ejército serbio apenas se vio afectado, si es que lo estuvo, y la táctica empleada fue masacrar a la población civil.

Así que tuvimos que perder 6 aviones caros, y por supuesto, más que el resto, porque probablemente este no sea el único equipo que quedó atrás, da igual si lo destruyeron los militares estadounidenses o los iraníes.

La atención de los medios centrada en el rescate del piloto contribuye a eclipsar la derrota. Un ejército derrotado deja atrás mucho equipo.

El derribo del avión también indica que, debido a la falta de municiones de largo alcance, ahora los aviones deben sobrevolar el territorio para entregar carga convencional.

Nada bueno tampoco.

Lo que importa en una guerra, como dijo Adolf, es que la guerra, al final, es una lucha entre restos, y por lo tanto, quien tenga las últimas balas gana.

Para disponer de la munición más moderna, se necesitan 1) reservas y 2) fábricas para reabastecerlas. Actualmente, Estados Unidos cuenta con pocas fábricas, salvo quizás las que se utilizan como escenarios para «The Walking Dead», lo cual resulta poco relevante para la producción de municiones. La capacidad de producción es insuficiente, sobre todo para abastecer las guerras en Ucrania, Gaza, el sur del Líbano e Irán. Sin mencionar que Israel tiende a sobreutilizar las municiones en el sur del Líbano, con consecuencias desastrosas.

La brillante operación en el sur del Líbano es peor que las peores ofensivas de 1915, si es que alguna vez existió.

Cabe añadir que Estados Unidos está sometido a un embargo chino de numerosos componentes militares, que van desde proyectiles convencionales hasta tecnología de punta.

En Estados Unidos solo persiste un mito: el de una potencia militar invencible ante la cual todos deben inclinarse, lo cual resulta curioso si se tiene en cuenta la cantidad de derrotas militares que ha sufrido el país desde 1945.

Probablemente resulte impensable siquiera hablar de una derrota militar para el país. Sin embargo, eso es precisamente lo que es. Y, en consecuencia, la pérdida de su estatus imperial.

Cuando se creó el petrodólar, el déficit externo de Estados Unidos era muy pequeño, la balanza de servicios presentaba un superávit y el país tenía en gran medida un saldo acreedor.

Desde 1971, parece que el país ha ido acumulando malas decisiones una tras otra, empeorando cada vez más la tendencia a la baja.

El estatus imperial del dólar destruyó las fábricas. ¿Para qué molestarse en producir allí? Era mucho más sencillo imprimir dólares.

Patrick Raimond.