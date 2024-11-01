edición general
Un año de KillBait

El 1 de enero de 2025 nació KillBait. Lo que empezó como un experimento de un pequeño grupo de personas implicadas en otros proyectos se transformó, finalmente, en un intento de aplicar la incipiente inteligencia artificial a uno de los grandes males del periodismo online actual: el clickbait. En este texto queremos contar nuestra breve experiencia, sacar algunas conclusiones mínimas y, de paso, compartir unas cuantas anécdotas.

#1 dosreales
Había leído un ano. Entre eso y el logo lo veo todo muy pornográfico. A ver, el proyecto está bien en algunas cosas pero con lo de detectar el clickbait no lo clava. Los resúmenes sí me parecen aceptables. Muy poca participación en los comentarios, si es por experimentar allá sea.

Ah, y el usuario al que mencionan por lo de gestlife soy yo. No lo hice con mala intención pero sí me pareció una bajada de pantalones y lo mantengo.
