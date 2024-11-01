Un año de KillBait

El 1 de enero de 2025 nació KillBait. Lo que empezó como un experimento de un pequeño grupo de personas implicadas en otros proyectos se transformó, finalmente, en un intento de aplicar la incipiente inteligencia artificial a uno de los grandes males del periodismo online actual: el clickbait. En este texto queremos contar nuestra breve experiencia, sacar algunas conclusiones mínimas y, de paso, compartir unas cuantas anécdotas.