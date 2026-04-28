Los últimos coletazos del «rey del río»: expertos reclaman catalogar al salmón como especie amenazada ante el desplome de capturas

La desaparición progresiva en varios ríos del norte de España y el retraso del campanu de Asturias de este 2026 han encendido las alarmas sobre la crítica situación de la especie también en la región. Alfredo Ojanguren, profesor de Zoología y Biología de la Universidad de Oviedo, critica la dejación de funciones de las administraciones y reclama medidas urgentes