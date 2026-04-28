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Los últimos coletazos del «rey del río»: expertos reclaman catalogar al salmón como especie amenazada ante el desplome de capturas

La desaparición progresiva en varios ríos del norte de España y el retraso del campanu de Asturias de este 2026 han encendido las alarmas sobre la crítica situación de la especie también en la región. Alfredo Ojanguren, profesor de Zoología y Biología de la Universidad de Oviedo, critica la dejación de funciones de las administraciones y reclama medidas urgentes

| etiquetas: salmón , asturias , pesca , pescadores , rey del río , veda , prohibición
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3 comentarios
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#3 laruladelnorte
La comparación con otras comunidades autónomas refuerza la sensación de urgencia. Galicia ha optado por vedar completamente la pesca del salmón tras registrar cifras testimoniales —apenas unas decenas de ejemplares en los últimos años—, mientras que en Cantabria también hay ríos donde la especie ha desaparecido. Asturias, sin embargo, mantiene abierta la temporada, aunque con restricciones progresivas.

Pues ya es hora de actuar mientras todavía están a tiempo...
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
paletos y tontos
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UnoYDos #2 UnoYDos
#1 Tranquilo, ahora harán unos chistes sobre los foriatus para sentirse superiores y solucionado.
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menéame