Retransmisión en directo: Apertura año judicial

Retransmisión en directo: Apertura año judicial  

La última hora de la actualidad política con la apertura del año judicial marcada por la imputación del fiscal general del Estado.

sleep_timer #4 sleep_timer
Si fuese una película se llamaría Prevaricator.
#3 Raúl63
Nuevo capítulo de Juego de tronos.
#1 Emotivo
Para tener otro año judicial como el que hemos presenciado mejor que no empiece este.
#2 soberao
#1 Es solo una formalidad para que el rey se eche la foto.
También han aprovechado para levantar polémicas contra el fiscal general como si ya estuviera condenado cuando no es así.
