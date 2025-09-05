·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10693
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8360
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7724
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5915
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4645
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
más votadas
507
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
517
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
561
¿Por qué no se hace lo mismo con los deportistas israelíes que con los rusos? El doble rasero y el refugio de las federaciones europeas
617
Petición a la FIFA: Fuera Israel del Mundial
329
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
16
clics
Retransmisión en directo: Apertura año judicial
La última hora de la actualidad política con la apertura del año judicial marcada por la imputación del fiscal general del Estado.
|
etiquetas
:
rtve
,
apertura año judicial
2
0
0
K
25
politica
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
25
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
sleep_timer
Si fuese una película se llamaría Prevaricator.
0
K
11
#3
Raúl63
Nuevo capítulo de Juego de tronos.
0
K
7
#1
Emotivo
Para tener otro año judicial como el que hemos presenciado mejor que no empiece este.
0
K
7
#2
soberao
#1
Es solo una formalidad para que el rey se eche la foto.
También han aprovechado para levantar polémicas contra el fiscal general como si ya estuviera condenado cuando no es así.
0
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
También han aprovechado para levantar polémicas contra el fiscal general como si ya estuviera condenado cuando no es así.