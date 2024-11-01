edición general
La ULL pide información a Delegación del Gobierno tras los incidentes registrados con la visita de Vito Quiles

La ULL pide información a Delegación del Gobierno tras los incidentes registrados con la visita de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna, en Tenerife, pedirá a Delegación del Gobierno un informe detallado sobre las acciones e incidencias registradas en la mañana de este viernes tras la manifiestación generada por la visita del activista político Vito Quiles al entorno de la institución, de gira por el país con 'España Combativa". "La institución recuerda que no autorizó ningún acto, y que actuó en todo momento en coordinación con las autoridades competentes para garantizar la seguridad y la normalidad académica", ha insistido.

#1 Astur_ *
Este es tonto y lo sabe, pero le pagan bien
el mono baila por cacahuetes
