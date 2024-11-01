edición general
UGT condena el acoso y las agresiones sexuales a trabajadoras del hogar por parte de Julio Iglesias

El sindicato exige medidas de protección, una investigación exhaustiva con enfoque de género, rendición de cuentas, dignidad, justicia y verdad

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Presuntas...

No nos pasemos de frenada.
jonolulu #4 jonolulu
#1 "presuntamente" dicen en el comunicado
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#4 Pues no es lo que dice el titular...
Skiner #7 Skiner *
#0 #1 Nosotros denunciamos la perdida de derechos de los trabajadores por parte de la bajada sistemática de pantalones de UGT y CCOO al firmar condiciones leoninas para la gente.
En este caso no son presuntas, por su culpa tienes peores condiciones laborales.
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Hulio Iglesia, la noticia más relevante del día, que digo del día, de la historia de la humanidad. Por favor llenemos menéame de spam de julio iglesias.
#2 vGeeSiz *
ah pero ya han dictado sentencia?
#6 abogado_del_diablo
Y el genocidio palestino, ¿también lo han condenado?
Ah no, que estos están del lado de los genocidas, con el mierdas de Pepe Álvarez reuniéndose con la embajadora de Israel en pleno exterminio.
