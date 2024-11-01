·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8313
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
5984
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6443
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6806
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
4035
clics
El derecho fundamental a la igualdad, marca Hacendado
más votadas
451
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano
416
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"
389
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
546
"La vida cañón de Ayuso hay que pagarla de alguna forma": reacciones al uso de dinero de las residencias públicas de Madrid para la deuda con Quirón
581
La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
3
clics
UGT condena el acoso y las agresiones sexuales a trabajadoras del hogar por parte de Julio Iglesias
El sindicato exige medidas de protección, una investigación exhaustiva con enfoque de género, rendición de cuentas, dignidad, justicia y verdad
|
etiquetas
:
ugt
,
julio iglesias
2
0
3
K
14
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
3
K
14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cenutrios_unidos
Presuntas...
No nos pasemos de frenada.
2
K
29
#4
jonolulu
#1
"presuntamente" dicen en el comunicado
0
K
17
#5
cenutrios_unidos
#4
Pues no es lo que dice el titular...
0
K
13
#7
Skiner
*
#0
#1
Nosotros denunciamos la perdida de derechos de los trabajadores por parte de la bajada sistemática de pantalones de UGT y CCOO al firmar condiciones leoninas para la gente.
En este caso no son presuntas, por su culpa tienes peores condiciones laborales.
0
K
7
#3
SeñorPresunciones
Hulio Iglesia, la noticia más relevante del día, que digo del día, de la historia de la humanidad. Por favor llenemos menéame de spam de julio iglesias.
0
K
12
#2
vGeeSiz
*
ah pero ya han dictado sentencia?
0
K
10
#6
abogado_del_diablo
Y el genocidio palestino, ¿también lo han condenado?
Ah no, que estos están del lado de los genocidas, con el mierdas de Pepe Álvarez reuniéndose con la embajadora de Israel en pleno exterminio.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No nos pasemos de frenada.
En este caso no son presuntas, por su culpa tienes peores condiciones laborales.
Ah no, que estos están del lado de los genocidas, con el mierdas de Pepe Álvarez reuniéndose con la embajadora de Israel en pleno exterminio.