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La UER amonesta a la KAN por promover campañas de televoto masivo

La UER amonesta a la KAN por promover campañas de televoto masivo

Martin Green contactó a la delegación israelí 20 minutos después de la publicación de los vídeos para que los eliminaran de inmediato.

| etiquetas: eurpvision , israel , amonestación , voto masivo
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3 comentarios
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Kleshk #2 Kleshk
¿No querían a Israel? Pues toma, que se los coman
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Pertinax #3 Pertinax *
Se quejan tan sólo de que, en este caso, se les ha notado demasiado. En realidad, lo que les están pidiendo, es que disimulen más.
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colipan #1 colipan
Genocidas y tramposos
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