La UE vuelve a retrasar la ley contra la deforestación otro año

La entrada en vigor de la regulación para combatir la deforestación mundial estaba prevista para enero de 2025, pero ya se retrasó un año por la presión de Alemania y el sector de los supermercados, entre otros. Ahora se propone el retraso de otro año por supuestos problemas burocráticos en su implementación. La Comisión se ha esforzado en negar que el retraso en la aprobación tenga que ver con las negociaciones comerciales y sobre aranceles que se están llevando a cabo entre la UE y terceros países como EEUU, Japón o Indonesia.