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La UE pide el cese de las "operaciones" de Israel en Líbano y advierte de un "conflicto prolongado" en el país
Bruselas ha denunciado que sean los civiles quienes estén "pagando el precio más alto".
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#3
cocolisto
La UE, ese ente que pudo ser y se ha convertido en una amalgama de dirigentes sin principios que nos llevan a la irrelevancia y el desastre.
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#5
sotillo
#3
Los imbeciles han sido puestos al mando
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#1
nemeame
"Si no es mucha molestia", solicitaron sin sacarse la polla de la boca
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#2
Beltenebros
*
#1
En Líbano, pero de Gaza, Cisjordania, Siria e Irán no dicen ni pío.
Da auténtica vergüenza ser ciudadano de la UE.
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#4
sotillo
#1
No esperarás que le impongan sanciones o algo peor como expulsar a todos los embajadores
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#6
Beltenebros
*
#4
Me parece más efectivo aplicar sanciones que expulsar a los embajadores, pero creo que la UE tendría que haber hecho las dos cosas, además de detener a Netanyahu cuando pisó territorio de la UE, expulsar a Israel de Eurovisión, de las competiciones deportivas europeas, etcétera. Pero ya se sabe que la UE no se caracteriza ni por la defensa de los Derechos Humanos, ni por la Justicia social, ni por defender valores democráticos, tanto fuera como dentro de sus fronteras. La UE es la Europa del capital. Ya lo advirtió Julio Anguita y otros dirigentes de IU a comienzos de los 90. Pero la mayoría del electorado no hizo caso.
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En Líbano, pero de Gaza, Cisjordania, Siria e Irán no dicen ni pío.
Da auténtica vergüenza ser ciudadano de la UE.
Me parece más efectivo aplicar sanciones que expulsar a los embajadores, pero creo que la UE tendría que haber hecho las dos cosas, además de detener a Netanyahu cuando pisó territorio de la UE, expulsar a Israel de Eurovisión, de las competiciones deportivas europeas, etcétera. Pero ya se sabe que la UE no se caracteriza ni por la defensa de los Derechos Humanos, ni por la Justicia social, ni por defender valores democráticos, tanto fuera como dentro de sus fronteras. La UE es la Europa del capital. Ya lo advirtió Julio Anguita y otros dirigentes de IU a comienzos de los 90. Pero la mayoría del electorado no hizo caso.