La UE es ahora el mayor importador de armas estadounidenses, según muestran los datos [EN]

Los países europeos han triplicado sus importaciones de armas en los últimos cinco años. Según el instituto de investigación sueco SIPRI, las importaciones europeas de armas aumentaron un 210% entre 2021 y 2025. Por primera vez en dos décadas, la mayor parte de las exportaciones de armas estadounidenses se destinó a Europa entre 2021 y 2025 (38%). Estados Unidos aumentó su participación en el comercio mundial de armas del 36 % al 42 %.