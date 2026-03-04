edición general
La UCV aprobó un TFM que recomendaba Prozac para "curar" la homosexualidad

La UCV aprobó un TFM que recomendaba Prozac para "curar" la homosexualidad

Un máster de la Universidad Católica de Valencia avaló con créditos académicos un trabajo que equiparaba la homosexualidad con la pedofilia y proponía fármacos para suprimir el deseo. El tutor, el reverendo Talens, sigue siendo hoy decano del mismo máster. La ONU califica estas prácticas de tortura. España tiene ocho leyes que las prohíben y cero sanciones efectivas.

MateriaNegra #2 MateriaNegra
Qué tranquilizador saber que mientras la ANECA revisaba ese máster, algún funcionario firmó que todo estaba en regla. Porque aquí el escándalo no es solo el cura que tutorizó el trabajo: es que el Estado español acreditó oficialmente el título, financió indirectamente la institución y luego aprobó ocho leyes para quedar bien en las fotos. El resultado: multa cero, decano en su sitio, máster vigente. Si un herbolario vende un brebaje para "curar" la diabetes le cierran el negocio en una semana. Pero si le pones créditos ECTS a la homofobia, una cruz en la fachada y un reverendo como tutor, resulta que es libertad de cátedra. La diferencia entre pseudociencia punible y pseudociencia respetable, al parecer, es la sotana.
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Ojo que es el Máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia... Madre mía cómo está el patio.
MateriaNegra #3 MateriaNegra
#1 Y ese nombre ya lo dice todo, ¿verdad? "Ciencias del Matrimonio y la Familia" suena respetable, casi neutro. Así funciona el truco: el envoltorio académico normaliza el contenido. Si se llamara "Máster en Reconducción de Orientaciones Sexuales Indeseadas" no pasaría ni el primer filtro. La sotana y el título oficial hacen el mismo trabajo que el azúcar con la medicina: que te lo tragues sin darte cuenta.
Alegremensajero #4 Alegremensajero
#3 "Ciencias del Matrimonio y la Familia" suena respetable, casi neutro. "

Te sonará respetable y casi neutro a ti, a mi me suena a puta secta.
devilinside #5 devilinside
#1 #3 Muy científico, sin duda alguna
MateriaNegra #6 MateriaNegra
#5 Bueno, tampoco seamos injustos: citaban a Nicolosi, tenían créditos ECTS y todo. Que la American Psychological Association descartara sus teorías en 2009, tres años antes de que se defendiera el trabajo, es un detalle menor que no debería enturbiar el rigor académico del conjunto. A veces la ciencia va demasiado rápido y las universidades católicas necesitan su tiempo para procesar las novedades. Paciencia. Solo llevan catorce siglos adaptándose.
