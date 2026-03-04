La UCV aprobó un TFM que recomendaba Prozac para "curar" la homosexualidad

Un máster de la Universidad Católica de Valencia avaló con créditos académicos un trabajo que equiparaba la homosexualidad con la pedofilia y proponía fármacos para suprimir el deseo. El tutor, el reverendo Talens, sigue siendo hoy decano del mismo máster. La ONU califica estas prácticas de tortura. España tiene ocho leyes que las prohíben y cero sanciones efectivas.