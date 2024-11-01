La UCI carga contra Pedro Sánchez en un duro comunicado: "Condenamos la instrumentalización del deporte con fines políticos"

La Unión Ciclista Internacional señala que las la actitud de Pedro Sánchez "contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz"-Pedro Sánchez reclama que ni Rusia ni Israel estén en ninguna competición internacional "mientras dure la barbarie"
Yo creo que esta gentuza nos toma por gilipollas, porque sino, no se entiende.
Con licencia UCI.
Admiro a varios corredores del Israel Premiere-Tech.
Y si no hubiese corriendo en la vuelta un equipo cuyo dueño amigo del criminal de Netanyahu y que abiertamente reconoce que patrocina para blanquear la imagen de Israel me creería que a la UCI le preocupa que se use el ciclismo con fines políticos.
También me lo creería si uno de los principales equipos no estuviese directamente patrocinado por Emiratos Árabes Unidos (UAE) para también lavar su imagen.
(y ojo que Rusia me parece bien expulsada, pero entonces, SI es política)