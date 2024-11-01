edición general
La UCI carga contra Pedro Sánchez en un duro comunicado: "Condenamos la instrumentalización del deporte con fines políticos"

La UCI carga contra Pedro Sánchez en un duro comunicado: "Condenamos la instrumentalización del deporte con fines políticos"

La Unión Ciclista Internacional señala que las la actitud de Pedro Sánchez "contradice totalmente los valores olímpicos de unión, respeto mutuo y paz"-Pedro Sánchez reclama que ni Rusia ni Israel estén en ninguna competición internacional "mientras dure la barbarie"

Ratoncolorao #3 Ratoncolorao
Pedro Sánchez contradice los valores de unión, respeto mutuo y paz. De hecho, debería aprender de Israel.
Yo creo que esta gentuza nos toma por gilipollas, porque sino, no se entiende.
#12 Troll_hunter
#3 nuevamente la UCI haciendo el ridículo. Precisamente las protestas contra israrel tech is por politizar el deporte - no al reves. Parece que estamos rodeados de subnormales y borregos.
#4 casius
Vaya escoria de comunicado pagado con dinero de sangre. La UCI está tan politizada que no sabe que decir . Vergüenza de asociación.
carakola #11 carakola
#4 Te votaría dos veces.... oh, wait.
#5 casius
Vaya escoria de comunicado pagado con dinero de sangre. La UCI está tan politizada que no sabe que decir . Vergüenza de asociación.
#7 tromperri
Soy ciclista y aficionado al ciclismo.
Con licencia UCI.
Admiro a varios corredores del Israel Premiere-Tech.

Y si no hubiese corriendo en la vuelta un equipo cuyo dueño amigo del criminal de Netanyahu y que abiertamente reconoce que patrocina para blanquear la imagen de Israel me creería que a la UCI le preocupa que se use el ciclismo con fines políticos.

También me lo creería si uno de los principales equipos no estuviese directamente patrocinado por Emiratos Árabes Unidos (UAE) para también lavar su imagen.
gale #9 gale
Dice la UCI que no se debe mezclar política y deporte, mientras tienen a Rusia apartada.
Eibi6 #6 Eibi6
Tiene toda la razón la UCI por eso él ganador de la vuelta era del equipo Katiusha :roll: :palm:
#10 Alcalino
Y RUSIA PORQUE PATATAS

(y ojo que Rusia me parece bien expulsada, pero entonces, SI es política)
#1 j-light
Lo de PDR es de juzgado de guardia. Ha actuado de perfecto bombero pirómano.
angelitoMagno #2 angelitoMagno
#1 Es para que no vuelva a comentar La Vuelta.
meroespectador #8 meroespectador
Pues si condenan eso que expliquen porque hay un equipo con el nombre de Israel dirigido por un señor cercano a Netanyahu que pregona por la destrucción de Palestina y la conquista de los territorios aledaños en "El Gran Israel" mientras están cometiendo un genocidio reconocido por los estamentos competentes e incluso ex primeros ministros de Israel peeeero no hay equipos rusos, que esos si están bajo sanciones, no se entiende.
