Turquía: un nuevo problema arrastra al oro. Una de las mayores reservas del planeta vende a marchas forzadas

El Banco de Turquía es el sexto con más reservas del planeta. Y está buscando vender oro para estabilizar la lira, rompiendo con su enorme estrategia de acaparamiento que llevaba vigente desde hace años. Sin embargo, ya no es una cuestión de rumores o intenciones, hay cifras que demuestran que Turquía está vendiendo a toda velocidad. Y ya ha vendido 54 toneladas para evitar el colapso de su moneda. Julius Baer: "No creemos que se extienda, pero es preocupante".