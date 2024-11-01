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Turquía: un nuevo problema arrastra al oro. Una de las mayores reservas del planeta vende a marchas forzadas

El Banco de Turquía es el sexto con más reservas del planeta. Y está buscando vender oro para estabilizar la lira, rompiendo con su enorme estrategia de acaparamiento que llevaba vigente desde hace años. Sin embargo, ya no es una cuestión de rumores o intenciones, hay cifras que demuestran que Turquía está vendiendo a toda velocidad. Y ya ha vendido 54 toneladas para evitar el colapso de su moneda. Julius Baer: "No creemos que se extienda, pero es preocupante".

| etiquetas: turquía , oro , reservas , venta , mercados , inversión
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5 comentarios
6 1 0 K 135 invertir
#4 DenisseJoel
En 2007 también hicieron lo mismo. Cuando ven que el oro va a subir, dan a los bancos centrales instrucciones para vender (mientras aún está barato), lo compran y esperan a que suba bien para vender de nuevo.
A los ricos les gustan los negocios fáciles.
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#1 CuiProdestHocBellum
Sensacionalista. Alguien quiere ganar dinero con el miedo... Que raro.
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pitercio #3 pitercio
Eso dice algo bueno del oro.
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ElBeaver #2 ElBeaver
Rusia tambien lo hace
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#5 jjmf
Hace más de una semana que se sabe que Turquía (y el resto de bancos centrales) ha vendido buena parte de sus reservas en oro y de los bonos estadounidenses para comprar dólares porque han subido para defender sus monedas.
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menéame